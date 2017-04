Junqueras obre la porta a la DUI si no hi ha referèndum

Última actualització Dimarts, 18 d'abril de 2017 18:20 h

El vicepresident assegura que aquest és "el compromís" que té el Govern perquè "està recollit al programa electoral" de JxSí

ACN Barcelona .- El vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dimarts que si s'impedeix celebrar el referèndum previst per al setembre vinent, es declararà la independència de Catalunya de manera unilateral. Durant una conversa amb l'economista Xavier Sala i Martín, aquest ha plantejat la possibilitat de la declaració unilateral. Ha estat aleshores quan Junqueras ha afirmat que "això està recollit al programa electoral" de JxSí i al Govern són "partidaris sempre de respectar els compromisos que tenim". "Tècnicament, és la clàusula de desbloqueig, que es va introduir –al programa electoral- preveient una possible situació com aquesta", ha dit el vicepresident referint-se a la possibilitat que l'Estat impedeixi el referèndum.

El discurs oficial i habitual del Govern quan es planteja la possibilitat que el referèndum no se celebri, passa sempre per negar la major i assegurar que els catalans podran votar sobre la independència de Catalunya. Però aquest dimarts, el diàleg que mantenia en el marc de la jornada Moment Zero amb Sala i Martín ha fet que el vicepresident vagi més enllà. L'economista plantejava que si l'Estat impedeix "sigui amb la Policia o per la via que sigui" la celebració del referèndum, Catalunya es veuria "amb el dret" d'actuar unilateralment i, en base al resultat del 27-S, hauria de "declarar la independència l'endemà que no s'hagi pogut fer el referèndum".

A aquest plantejament, el vicepresident ha volgut respondre assumint la tesi. "Això ja està recollit al programa electoral, ja ho preveu. I el programa electoral és públic, ha estat explicat de viva veu i representat gràficament", ha dit, tot afegint que aplicar aquesta declaració d'independència si el referèndum no es pot celebrar "tècnicament se'n diu clàusula de desbloqueig, i es va introduir –al programa- preveient una possible situació com aquesta". "Nosaltres som partidaris sempre de respectar els compromisos que tenim", ha conclòs fent així referència a la voluntat de complir amb aquesta estratègia.

Tot i això, Junqueras ha insistit durant tota la conversa que està "convençut" que el referèndum es convocarà, se celebrarà i, a més, els independentistes el guanyaran. I en aquest sentit, ha afegit que aquesta consecució d'elements serà la que faci que l'Estat segui a negociar els termes de la secessió. "Estem convençuts que votarem, que guanyarem i que l'Estat voldrà arribar a un acord perquè serà el primer interessat i que, encara que intenti ara que la percepció sigui que els costos de transició són molt elevats, seran els primers interessats a negociar. Fer i guanyar el referèndum serà el millor aval per totes les negociacions que vinguin després", ha sentenciat.

