Rècord històric de la ràdio en català amb 1,5 milions d'oients, segons l'EGM

Última actualització Dimecres, 19 d'abril de 2017 09:20 h

RAC1 continua líder amb un màxim històric, Catalunya Ràdio també registra una forta pujada respecte a l'última onada

Guifré Jordan @enGuifre - La salut de la ràdio en català està més forta que mai. És el que es desprèn de les últimes dades de l’EGM, fetes publiques avui, ja que la suma d’oients entre les dues emissores principals del país, RAC1 i Catalunya Ràdio, és de gairebé 1,5 milions (1.490.000), cosa que suposa un màxim històric. L’anterior rècord conjunt és de desembre de 2015, amb 1.000 oients menys que ara.

En la lluita pel lideratge a les ones hertzianes catalanes, RAC1 torna a guanyar la partida a Catalunya Ràdio i acumula gairebé set anys seguits com a número 1, des de la segona onada de 2010. En aquesta ocasió també ha trencat el seu sostre amb 858.000 oients, 35.000 més que fa un any i 60.000 més que l’última onada, el desembre de 2016. 'El Món a RAC1' continua sent el programa estrella, superant també el seu màxim històric (660.000). La franja horària de 8 a 9 del matí reuneix el major nombre de persones, 365.000. La ràdio privada és la número 1 en 23 de 24 hores dels dies laborables.Catalunya Ràdio també registra una forta pujada respecte a l’onada de desembre i suma 75.000 oients fins arribar als 632.000, tot i que en perd 11.000 respecte a fa un any. 'El Matí de Catalunya Ràdio' és el programa més escoltat de l’emissora, amb 495.000 oients, 47.000 més que fa quatre mesos, però 14.000 menys que fa un any. L’emissora pública del país s’apunta el lideratge els diumenges al matí amb 'El Suplement', i també a les tardes de dissabte i diumenge amb el 'Tot Gira'.