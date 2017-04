El successor d''Espe' a la presidència de la Comunitat de Madrid, detingut per corrupció

Última actualització Dimecres, 19 d'abril de 2017 11:10 h

Ignacio González, acusat de moviments amb empreseses a l'estranger per amagar pagament de comissions i desviament de fons

ACN Madrid .- Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González per suposats delictes de malversació, blanqueig de capitals i administració deslleial en el marc del cas del Canal de Isabel II, l’empresa pública d’aigües de Madrid del que ell era president del consell d’administració.

González ha estat detingut per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco, que investiga un possible desviament de fons de l’empresa pública mitjançant la compra d’empreses que no tenien el valor que se li atribuïa. Entre aquestes hi hauria l’adquisició de l’empresa Emissao, denunciada pel propi Canal de Isabel II. Juntament amb González, la Guàrdia Civil ha detingut altres exresponsables del Canal de Isabel II, que estaven essent investigats des de fa mesos.González va ser president del consell d’administració del Canal d’Isabel II entre 2003 i 2012, abans d’esdevenir president de la Comunitat de Madrid. En aquesta època hauria fet diverses operacions de compra d’empreses a l’estranger (Brasil i Colòmbia) que segons la Guàrdia Civil podrien amagar el pagament de comissions i desviament de fons del Canal de Isabel II.Entre altres, s’investiga la compra de l’empresa brasilera Emissao l’any 2013, que després de la seva sortida va ser denunciada pel propi Canal de Isabel II, i on l’empresa pública hauria pagat més de 21 milions d’euros, una quantitat desorbitada per a una empresa que segons les investigacions quatre anys després només valia una quarta part d’aquest import. Els agents també investiguen l’empresa Inassa, dirigida per un estret col·laborador de González, així com dues empreses a Colòmbia. Les detencions s’han fet en paral·lel a una sèrie de registres que estan en marxa, i en l’operació es preveu la detenció d’una desena de persones.