El PP català incrementa el to bèl·lic contra el procés

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

19 d'abril de 2017, 16.07 h









Aquesta púrria d'escòria de l'Escorial, són una colla de CRETINS FANATITZATS PEL FRANQUISME que es pensen que podran retenir Catalunya per poder-la seguir ESPOLIANT.







Són tan estúpids que no se n'adonen que la seva ACOMPLEXADA FANFARRONERIA tranuitada i anacrònica, és precisament lo que ens ha fet engegar-los a la merda.







Ara ja poden cridar o cantar o tirar-se pets com solen fer tota hora. Ara ja ÉS MASSA TARD. NO TENEN RES A FER.