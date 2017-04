El PP comença la 'no campanya' pel No

Última actualització Dimecres, 19 d'abril de 2017 14:35 h

Té preparats 96 actes durant el maig arreu del Principat

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El Partit Popular ha començat a fer girar la maquinària per fer la campanya pel No al referèndum d'una manera encoberta que els ha portat el fer el ridícul: "El PPC no necessita fer campanyes de 'no' al referèndum, perquè el referèndum no se celebrarà", deia ahir Xavier García-Albiol després d'explicar que durant el maig tenen previst fer fins a 96 actes arreu de Catalunya.

Els populars legitimaran el referèndum sense saber-ho



El PP presentarà aquest divendres una campanya que té previst posar en marxa el 6 de maig. Els populars engegaran un seguit d'accions arreu de Catalunya, principalment durant els caps de setmana. A més, ho faran "atacant" i no per "defensar-se" dels independentistes. Tota una campanya pel No, sense acceptar-ho.



No dir el que es fa



El líder del PPC ha negat, però, que la seva campanya tingui res a veure amb la dels independentistes, que han iniciat iniciatives en favor del referèndum i del 'sí' a la independència. Així, desvincula un escenari de l'altre i afirma que la seva campanya no està prevista per contrarestar les dels sobiranistes. "El PPC no necessita fer campanyes de 'no' al referèndum, perquè el referèndum no se celebrarà", ha etzibat.



La campanya pe No comença menyspreant el Sí



A més, ha menyspreat la campanya que ha portat diversos 'Sí' gegants a diferents punts de Catalunya aquesta setmana passada. "Les lletretes que apareixen són una campanya lamentable, molt gris, molt apagada, molt trista; com la mentalitat dels que l'organitzen", ha dit.





Notícies relacionades