Puigdemont aprofita el futbol per crear complicitats amb el president de Seat

Synera Barcelona Barcelona

19 d'abril de 2017, 18.52 h

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA ESTÀ TOTALMENT DESLEGITIMADA A CAT



ARA LA FAN SERVIR INCLÚS PER ANAR-HI CONTRA UNA BONA PART DEL POBLE QUE HAURIA DE PROTEGIR.



PER TANT, CAL SUPRIMIR-LA PER INSERVIBLE I PERJUDICIAL.



COM FRANCKLIN PODEM BEN DIR QUE QUAN UN ESTAT NO SERVEIX AL POBLE NO SOLAMENT HI HA EL DRET SINÓ LA OBLIGACIÓ DE SUBSTITUIR-LO. I VA FER UNA DUI.



GAME OVER.