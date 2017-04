Recull de portades que Marhuenda es podria dedicar a si mateix

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

19 d'abril de 2017, 20.37 h

#1 Aquest fill de mala mare, perquè ho és, l'haurien de tancar al Castell d'If (França), amb cadenes i forrellat de per vida, com al Comte de Montecristo.

Ja veureu com, si la truita se li gira en contra, els altres medis com l'Inmundo, el faran passar per català, doncs tinc entès que és de Barcelona, i ja sabeu, el catalans bons, esportistes, investigadors, pintors, etc., són "espaÑoles" quan els convé. Però quan no són de la seva corda, en aquest cas són catalans.