Un Estat català podria dotar els municipis de les competències en educació i sanitat

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

20 d'abril de 2017, 13.04 h





SOBRE EL RESPECTE A LA . . . T E R R I T O R I A L I T A T .

==================================================







EN ELS REFERENDA NO ES TÉ EN COMPTE LA TERRITORIALITAT.







ÉS COM SI A LA ONU, EN COMPTES DE VOTAR PER ESTATS, VOTESSIN SEGONS LA POBLACIÓ DE CADA ESTAT: SEMPRE TOT EL MÓN HAURIA DE FER ALLÒ QUE DECIDISSIN LA CHINA O LA ÍNDIA.









Unes eleccions, SÍ QUE TENEN PRESENT LA TERRITORIALITAT, i així tant els de l'Empordà com els de la Segarra com els del Barcelonès, tenim la... Llegir més