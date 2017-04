Arrimadas tergiversa els pressupostos de Rajoy per fer creure que afavoreixen Catalunya

Última actualització Dijous, 20 d'abril de 2017 12:25 h

La líder de Ciudadanos al Parlament treu la bola de vidre i descarta que hi hagi referèndum

Inés Arrimadas ha tergiversat aquest matí les xifres d’inversió a Catalunya del govern espanyol per aquest any per ‘vendre’ un canvi d’actitud de la Moncloa vers el Principat i per fer creure que ha estat gràcies a Ciudadanos. En una entrevista a RAC1, la cap de l’oposició ha dit que “el pressupost per a Catalunya en infraestructures ha pujat un 7% respecte el 2016 i és molt millor del que hauria fet el PP amb majoria absoluta”. Una dada que contrasta amb la xifra de milions en el total d’inversions, 32 menys que fa un any fins arribar als 1.149 milions, segons el propi informe econòmic i financer de la Moncloa que explica el detall dels comptes d’enguany (pàgina 265 d'aquest enllaç). Es tracta d’una davallada del 2,7% respecte els 1.181 milions de 2016 (pàgina 330 d'aquest enllaç).

La líder de Ciudadanos a Catalunya s’ha ‘posat medalles’ i ha defensat que és gràcies al seu partit que Rajoy suposadament ha canviat la tendència en el tracte amb el Principat: “És evident que si els pressupostos els haguéssim fet nosaltres serien diferents, però hem aconseguit que s’hagi invertit més a Catalunya”, ha dit sense esperar que les promeses presents als comptes de Montoro s’executin. Segons va informar el diari digital Més Economia fa uns mesos, Madrid no ha executat 11.000 milions d’euros promesos als pressupostos entre 2001 i 2013 D’altra banda, s’ha mostrat “convençuda” que no hi haurà referèndum sobre la independència de Catalunya perquè el Govern “no té cap interès en fer-lo”. En aquest sentit, ha assegurat que l'executiu que presideix Carles Puigdemont només “vol el victimisme” per justificar que “no li deixen fer” el referèndum. A més, ha insistit que el procés sobiranista és “un carreró sense sortida” i que, per tant, “cal posar-se a treballar, crear una alternativa política, negociar, i arribar a acords per buscar un escenari de futur”