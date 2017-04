TVE Catalunya, acusat de “servilisme al PP”, de “manipular” i de tenir “poca vergonya”

Última actualització Dijous, 20 d'abril de 2017 13:20 h

Comissions Obreres emet un contundent comunicat contra la direcció de la televisió pública per la cobertura de la citació judicial de Rajoy

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La independència de Televisió Espanyola torna a estar posada en qüestió per la cobertura de la citació judicial de Mariano Rajoy per declarar com a testimoni pel cas Gürtel. En concret, la secció sindical de Comissions Obreres a TVE Catalunya ha posat al punt de mira la direcció d’aquesta desconnexió territorial i l’ha titllat d’actuar amb “servilisme al PP”, de “manipular” i també de tenir “poca vergonya” en els diversos informatius d’abans-d’ahir. Consideren que es va minimitzar la notícia de l’ordre judicial, tot i ser la primera vegada a la història que un president d’Espanya haurà de declarar de forma presencial a un judici.

Notícies relacionades

Segons CCOO, mentre el tema obria portades dels diaris digitals, l’informatiu de les dues del migdia d’aquest dimarts de TVE Catalunya “enfonsava aquesta notícia al minut 9 i 33 segons” i “només li va dedicar 27 segons dels gairebé 30 minuts que va durar el programa”. La queixa del sindicat no acaba aquí, però: “Menys vergonya van tenir a les 16 h. A L'Informatiu 2 no van esmentar la notícia; això sí, van emetre opinions sobre el procés independentista de Xavier García Albiol i Soraya Sáenz de Santamaría”.El comunicat de CCOO és molt contundent amb la línia que està seguint TVE Catalunya, ja que diu que “tanta manipulació no es van atrevir a fer-la ni en els serveis informatius centrals de Torrespaña”. En aquest sentit, etziba: El servilisme exercit per la Direcció de TVE Catalunya cap al Partit Popular està convertint a la Radiotelevisió pública espanyola en la riota dels mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals”. I ho rebla dient que els directius “deuen fidelitat eterna” a qui els ha nomenat pel càrrec, una al·lusió implícita a la formació que ocupa el govern de l’Estat.