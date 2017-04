[Vídeo] Esperanza Aguirre intenta fer pena plorant en directe per TV

Última actualització Dijous, 20 d'abril de 2017 14:40 h

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid nega que conegués les activitats de la trama Gürtel

Esperanza Aguirre ha volgut oferir una imatge de vulnerabilitat i fragilitat avui davant els mitjans i quan ha estat declarant a l'Audiència Nacional per generar certa pena davant dels ciutadans. Però no se n'ha acabat de sortir, més aviat al revés. Dues de les seves frases han corregut com la pólvora per les xarxes generant tot tipus de burles i acudits. Aquí teniu el vídeo de les llàgrimes de cocodril.

Habéis hecho llorar a Esperanza Aguirre. Ya os vale. pic.twitter.com/coFGGp9kia — xapo (@xapo_) 20 d’abril de 2017

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarat aquest dijous com a testimoni al judici de la primera peça de la trama Gürtel per esclarir l’actuació del se exvicepresident i exconseller d’Esports, Alberto López Viejo, així com els contactes amb el cap de la trama, Francisco Correa, i els 663 contractes fraccionats que la Comunitat de Madrid va concedir a les empreses de la trama per 8,7 milions.En sortir, ha atès els mitjans amb el que es podria definir com un llop amb pell de xai.