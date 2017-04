Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 05:00 h

Enrique Área Sacristán: "estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi sangre por España"

Un Tinent Coronel de l'exèrcit de terra espanyol ha deixat entreveure en una entrevista al mitjà ultra unionista Alerta Digital la possibilitat que l'exèrcit intervingui directament si el govern espanyol no sap mantenir la unitat d'Espanya. Enrique Área Sacristán, creu que seria legitim perquè "Viene fijado por la Ley de Leyes, la Constitución y desarrollado en la Ley de Estados".

El Tinent Coronel espanyol no només veu factible i possible un cop d'Estat si s'escau, sinó que a més el militar veu Espanya com "la tierra que me vio nacer, la tierra que vio nacer a mis antepasados y por la que estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi sangre".

Això sí, la donaria per a "qüestions" internes, com podria ser la unitat territorial, davant les "amenaces" de l'independentisme. Així s'entén quan diu que estaria disposat a donar la vida per Espanya però "otra cosa es que esté dispuesto a morir por España en Afganistán o en Mali, por dar un ejemplo, convencido de que está dando su vida por España, con los problemas internos que tenemos que, parece, hacen que la presencia de nuestros Ejércitos sea más necesaria que en otros lados".

Defensant l'ús militar sense passar pel control democràtic

El Tinent Coronel opina que l'exèrcit ha d'esperar ordres per actuar o, en el seu defecte "actuaran cuando no se respete el artículo 8º de la Constitución". Aquest article és el que diu que "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".



Tornar a fer la mili per estimar Espanya

El Tinent Coronel creu que és necessari que torni la mili perquè així els joves estimaran Espanya: "soy partidario de un reclutamiento mixto en el que se les enseñe a nuestros hijos el amor a España, disciplina y valor. Particularmente yo fui civilizado por el Ejército en unos tiempos en los que los asesinatos de ETA estaban a la orden de cada día y mi juventud me llevaba a luchar activamente contra ellos".



El paper de les dones

El militar descriu les principals diferències entre homes i dones que vindrien a justificar la seva diferenciació en el paper que han de jugar a l'exèrcit. Entre algunes característiques, destaca que les dones tenen "menor resistencia a la fatiga, menor estabilidad emocional, menor resistencia al estrés, menor control emocional, mayor sumisión, menor independencia" que els homes. A més, afegeix que hi ha altres diferències, les fisiológiques "derivadas de las físicas y con posibles consecuencias psicológicas como el periodo, el embarazo, la lactancia, y la menopausia".

L'auge de partits com Podemos és per falta de la mili

Segons Área Sacristán, l'augment de partits d'esquerres com Podemos són fruit directe del "desastre en las políticas de educación y a una falta de seriedad por parte de los gobiernos en sus estrategias, si las tiene, de mantener a la nación unida".



