Marhuenda hauria titllat Cifuentes de 'puta' i 'zorra'

Última actualització Dijous, 20 d'abril de 2017 15:50 h

Part de la ‘llotja del Bernabéu’ s’enfonsa més per noves investigacions sobre corrupció

La imputació oficial dels principals dirigents de La Razón, Ignacio Casals i Francisco Marhuenda, han fet transcendir alguns detalls de la investigació. Se’ls acusa d’haver pressionat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per no portar a la justícia les presumptes irregularitats per part de directius del Canal d’Isabel II. En concret, el jutge ha intervingut el telèfon de Casals i Marhuenda i, segons fonts properes a la investigació filtrades a diversos mitjans com Cadena SER, en converses entre ells i amb l’empresari Edmundo Rodríguez Sobrino, titllaven de ‘puta’ i ‘zorra’ a Cifuentes.

A més, les mateixes fonts apunten que Marhuenda i Casals li deien a Rodríguez Sobrino que “ja ens hem inventat una cosa per donar-li una leche”. A banda, les escoltes també han enxampat el director de La Razón dient a l’empresari que havia comentat a Cifuentes: “Li hem dit que ets un soldat nostre, que ets intocable per a nosaltres i ella a males té molt a perdre, en una guerra no pot guanyar”. Al seu torn, Casals, president del mateix diari, pressionava de manera reiterada a Marhuenda perquè parés els peus a la presidenta de la Comunitat de Madrid, segons diversos fragments filtrats.Alhora, avui Esperanza Aguirre ha comparegut al judici del cas Gürtel com a testimoni a l’Audiència Nacional i, en una atenció als mitjans posterior i entre llàgrimes, ha intentat defensar la seva antiga mà dreta quan era presidenta de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, detingut ahir. I, paral·lelament, al llarg del dia d’avui la Guardia Civil està investigant Indra i OHL, dues de les grans empreses espanyoles, pel possible finançament de la campanya electoral del PP madrileny per les eleccions autonòmiques de 2011, en les quals Aguirre va aconseguir la majoria absoluta. La ‘llotja del Bernabéu’, en el sentit ampli del garbuix de connexions entre empreses i polítics de Madrid, s’enfonsa més per noves investigacions sobre corrupció.