El mapa d’Alemanya que deixa en evidència la política ferroviària espanyola

21 d'abril de 2017, 16.17 h

#3 Luisin el tiu que li encanta ser humiliat i ridicuitzat en públic, tens un greu problema si t'excita que t'humilin per els mitjans.



No saps dir res més? això ja t'ho he desmentit jo i no m'ha fet cap falta reòrrer a ningúpe fe-ho, senzillament m'he servit dels meus coneixements i la llògica pura. Tu necessites intentar inútilment com desprestigiar, però et trobes amb un tiu com jo que t'ho tira per terra i et deixa en ridícul.



Dit això, no saps dir alguna altre cosa? per exemple ... Llegir més