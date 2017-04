[Vídeo] Clatellot del Polònia a Oriol Junqueras

Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 16:40 h

El programa d'humor juga amb la por i l'ansietat per ser president de la Generalitat del líder d'ERC

Sovint es diu que el programa d'humor Polònia de TV3 sap gestionar molt bé informació privilegiada amb el to satíric que ofereix el format televisiu. L'equip de guionistes ho saps, i per això sempre s'ha caracteritzat per donar a tort i a dret sense preferències. Ahir li va tocar al president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

Etiquetes junqueras, macià, polònia

Amb la polèmica de les gravacions encara latent, i amb la constant reclamació de Junqueras i el seu entorn perquè la convocatòria del referèndum la signin el Govern o els 72 diputats, ahir el Polònia va despullar les vergonyes d'Esquerra amb un gag on es veu el president Macià amb Junqueras. L'actual líder d'ERC, sorprès per l'aparició, li pregunta a Macià, "vol que anem a dinar?", proposta que xoca amb el "per què? Tens previst gravar la conversa?".El president català que va proclamar la República segueix, "ho veig tot, les filtracions i que ets un cagat (...) no t'atreveixes a un referèndum i faràs una DUI? Jo vaig sortir al balcó i vaig proclamar la República dos cops en un sol matí i tu no t'atreveixes a signar un sol paperet?", acusació amb la qual Junqueras es justifica amb un to ploraner: "no vull que m'inhabilitin, vull ser president!".