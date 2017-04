Moncloa continua 'jugant' amb la seguretat pública a Catalunya tot i el nivell d’alerta 4

Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 15:50 h

El govern espanyol ignora els precs de la Generalitat per reunir la Junta de Seguretat, que s'hauria de reunir semestralment i que no es troba des de 2009

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre– Niça. Berlín. Sant Petersburg. Londres. Estocolm. I ahir, París. Són algunes de les ciutats europees que en l’últim any s’han vist commocionades per atacs terroristes que apunten d’alguna manera al jihadisme. Des dels atacs a la redacció del Charlie Hebdo francès el gener de 2015, els atemptats són recurrents, i el juny d’aquell any el govern espanyol va pujar el grau d’alerta antiterrorista fins al nivell 4 de 5. No obstant la preocupació generalitzada a Vell Continent, però, la Moncloa continua rebutjant els precs reiterats de Catalunya per reunir la Junta de Seguretat, l’òrgan màxim de coordinació Estat-Generalitat en aquest àmbit. I ja han passat 8 anys des de l’última reunió entre l'aleshores conseller d'Interior, Joan Saura, i el seu homòleg espanyol, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Notícies relacionades

La Junta de Seguretat de Catalunya, segons el reglament, s’hauria de reunir semestralment, així que la desobediència respecte a la legalitat vigent en aquest sentit s’allargassa. I, tenint en compte el número d’ocasions que la Generalitat i els grups polítics al Parlament ho han demanat els últims anys, la ‘il·legalitat’ és de l’Estat espanyol. Fa unes setmanes el conseller d’Interior, Jordi Jané, va arrencar el compromís del ministre espanyol del ram, Juan Ignacio Zoido, el compromís d’una reunió, i fins i tot ja s’ha elaborat una ordre del dia. Ara bé, passen els dies i la trobada bilateral no es concreta, cosa que ha portat Jané a ‘explotar’ d’indignació avui.Aquest migdia, durant el Dia de les Esquadres, ha afirmat que "realment hi ha una voluntat política" per part del govern espanyol a celebrar la Junta de Seguretat de Catalunya, com ha manifestat en els darrers mesos, s'"hauria de convocar ja". Jané ha revelat que des del 5 d'abril el Govern ha ofert al Ministeri de l'Interior cinc possibles dates per celebrar la junta, que no es reuneix des del 2009, i ha recordat que fa unes setmanes ja van acordar l'ordre del dia per a una eventual convocatòria. "El fet és que els dies i els mesos van passant i la resposta final d'una data no arriba", ha lamentat.