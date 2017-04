Un pa com unes hòsties: nova condemna a Unió per desviament de fons

Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 17:50 h

Mentrestant Duran i Lleida es passeja pels mitjans presentant el seu llibre

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



L'Audiència de Barcelona ha condemnat Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a indemnitzar la Fundació Catalunya i Territori amb gairebé 178.000 euros per desviament de fons. Aquesta fundació era pròxima al partit, que ara està en fase de liquidació, i hauria servit per finançar irregularment el partit democristià. En la mateixa sentència, es condemna dos exdirigents de la fundació, Joan Albert López Sans i Miquel Àngel Cortés, a 8 anys i 8 mesos de presó i 11.100 euros de multa per falsedat en document mercantil, estafa, apropiació indeguda i insolvència punible. Dos dirigents més, Josep Boqué --que era el president de la fundació-- i Xavier Soriano, han estat condemnats a sis mesos de presó i 1.800 euros de multa per insolvència punible.

El tribunal considera provat que els dos màxims directius del grup empresarial IMS, Joan Albert López Sans i Miquel Àngel Cortés Giné, van usar la complexa trama de societats, la majoria d'elles simples empreses pantalla sense cap activitat econòmica i dirigides per testaferros a les seves ordres, per demanar línies de descomptes a diversos bancs, "aparentant que disposaven d'una activitat econòmica rellevant i solvent", ja que es facturaven entre les pròpies societats del grup, amb milers de factures d'entre 3.500 i 4.500 euros entre els anys 2003 i 2006. Les factures es pagaven amb noves línies de crèdit demanades als bancs que sortien en metàl·lic, cosa que va facilitar que es perdés el rastre de bona part dels diners. Tanmateix, el patrimoni de López Sans i Cortés no s'ha vist incrementat per aquelles operacions.

Mentrestant, en Duran, presenta 'Un pa com unes hòsties'

Josep Antoni Duran Lleida va deixar la política però el seu partit encara segueix portant cua. Tot i això, ell ara treballa com a consultor en l'àmbit privat. Malgrat ja estar retirat, pretén seguir sent influent i ha presentat un llibre "Un pa com unes hòsties" amb una se­lecció de les seves cartes a la militància d'Unió amb un pròleg i un epíleg inèdits. Mentre Duran es passeja pels platós i les ràdios del país, el seu partit segueix rebent condemnes judicials.

El títol del llibre es podria aplicar a Unió

Fer un "pa com unes hòsties" significa fer una cosa malament, esguerrar-la, fracassar-hi completament. L'origen d'aquesta expressió és que les hòsties que el sacerdot consagra en la missa es fan amb pa àzim, és a dir, sense llevat, que és el que fa créixer la massa. Si hom vol fer un pa i no hi posa llevat, fracassarà en l'intent i obtindrà un pa pla, "com unes hòsties".