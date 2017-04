Romeva deixa caure que el Govern té un pla si l'Estat prohibeix el referèndum

Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 18:25 h

El conseller d’Afers Exteriors reitera en una entrevista a un diari portuguès que el Govern vol acordar amb l’Estat “com, quan i amb quina pregunta”

ACN Barcelona .- “Si no ens podem expressar lliurement en un referèndum, significa que hi hagut una resposta de l’Estat totalment injustificada i desproporcionada, les conseqüències aleshores no seran tornar enrere, sinó seguir endavant”. Així s’ha expressat el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva, aquest divendres en una entrevista al diari portuguès ‘Diário de Notícias’. Romeva ha reiterat que en cap cas hi ha la voluntat de trencar legalitats, sinó de respectar el mandat democràtic del poble de Catalunya, un fet que també s’ha refermat en l’acte al Pati dels Tarongers d’aquest mateix divendres en què el Govern en pes s’ha compromès a tirar endavant el referèndum.

El conseller ha explicat que el que el Govern fa és “respondre i respectar” l’opinió de la majoria de Catalunya, “que és el desig de votar”. Romeva ha recordat que del “75% al 80%” de la població catalana entén que la solució passa per votar, en un referèndum “amb totes les garanties” en què el ‘no’ i el ‘si’ puguin expressar-se en igualtat de condicions, “en un procediment amb absoluta imparcialitat”.

Però ha alertat que si l’Estat continua dient que no “nosaltres farem el referèndum”. I ha afegit: “El normal, o millor dit, el més lògic seria fer-lo amb l’acord del govern espanyol, però si continuen insistint que ni volen parlar-ne...”.

Romeva ha reiterat que el problema no és jurídic, sinó polític, i ha assegurat que si el govern espanyol volgués, el referèndum es podria fer. “Nosaltres no volem fer un referèndum il·legal. En volem un de legal i amb garanties perquè ha de ser vinculant, i amb conseqüències”, ha insistit.

També ha afirmat: “Volem, demanem, instem el govern espanyol a asseure’s en una taula i discutir com, quan i amb quina pregunta el fem. Si continuen dient que no, que és el que fan tots els dies, el farem igualment. No perquè no es pugui fer amb la legalitat espanyola, sinó perquè políticament el govern espanyol no ho vol”.

Romeva no ha negat l’escenari d’una nova declaració d’il·legalitat del Tribunal Constitucional després d’aquest hipotètic referèndum. “És possible. Llavors estarem en un xoc de legalitats. Però, repeteixo, el problema no és d’il·legalitat, és polític”, ha afirmat.

El conseller també s’ha referit a les declaracions del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en què no descartava una declaració unilateral d’independència. “En cas que no ens permetin, de cap manera, fer el referèndum, i això significa que no el pots fer perquè t’ho impedeixen físicament, nosaltres el farem igualment, però això tindrà conseqüències perquè entendrem que estarem automàticament legitimats per declarar la independència a partir del referèndum. Si no ens podem expressar lliurement en un referèndum, significa que hi hagut una resposta de l’Estat totalment injustificada i desproporcionada, les conseqüències aleshores no seran tornar enrere, sinó seguir endavant”.

