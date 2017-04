El president de la FECAC, ultra unionista i fervorós de Susana Díaz

El llegat de Daniel Salinero al capdavant de la FECAC no està exempt de polèmica. Va ser el responsable d'apartar del camí l'ANDACAT una altra federació que havia organitzat la Feria d'Abril mitjançant pressions . A més, Salinero, hauria exercit pressions perquè el concurs caigués en favor de la FECAC. Així ho denuncia la Fundació Andacat, que creu que les amenaces exercides per la direcció de la FECAC haurien pogut incidir en una possible adjudicació favorable a la FECAC.