Què hi fa la Soraya a una terra que no estima?

Última actualització Divendres, 21 d'abril de 2017 19:45 h

L'editora de 'La Campana', Isabel Martí, ha dimitit de la junta directiva de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana perquè no veu "ni lògic ni normal" que s'hagi a convidat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, En declaracions a l'ACN, Martí ha dit que "no creu que toqui", ni a la seva editorial ni a l'associació de la qual formava part, invitar la vicepresidenta del govern espanyol per la diada. "La meva feina és fer llibres, és intentar tenir el màxim de lectors en català", ha subratllat l'editora, que ha explicat que amb la seva dimissió de l'Associació d'Editors ha volgut ser "conseqüent".



Toni Soler: "una farsa"



El periodista i historiador Toni Soler ha fet un tuit contudent carregant contra el govern per assistir a la trobada amb Soraya.



Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha considerat un acte “d’absolut cinisme” i un “intent d’humiliació de l’Estat espanyol” el fet que “desembarqui” a Catalunya per Sant Jordi i digui que ho fa per mostrar “total suport” a la llengua i la cultura catalanes. “Venir aquí i dir que valores la cultura catalana quan l’ataques sistemàticament per terra, mar i aire i atemptes contra la integritat i la cohesió de la llengua és un intent de colonització del que representa la llengua i la cultura catalanes”.