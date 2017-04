Última actualització Dissabte, 22 d'abril de 2017 12:00 h

L'alcaldessa destaca també la tasca del cantautor i gastrònom com a primer Defensor de la Ciutadania a la capital del Garraf

ACN Barcelona .- L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha reflectit aquest dissabte la commoció a la capital del Garraf per la pèrdua de Pere Tàpias, "un personatge excepcional i un dels grans ambaixadors de la ciutat". "Tàpias ha tingut un paper destacat en la cultura i la divulgació de la gastronomia del país, alhora que sempre ha estat un vilanoví més, molt estimat", ha precisat Lloveras, que també ha volgut fer especial incidència en la seva etapa com a primer Defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú. "Un fet que demostra el seu compromís social i la disponibilitat de treballar per la col·lectivitat", ha valorat l'alcaldessa de Vilanova, que ha avançat que Pere Tàpias rebrà la Medalla de la Ciutat. "Estava prevista de fa un parell de mesos però, malauradament, no li podrem donar personalment i serà a títol pòstum", ha comentat Lloveras. "És un deure de la ciutat amb ell", ha puntualitzat l'alcaldessa de la capital del Garraf.

Els tràmits per a la distinció de Pere Tàpias ja s'havien iniciat i comptaven amb l'aprovació de la Junta de Govern Local. "Tàpias era un dels personatges vilanovins més reconeguts arreu del país, havent assolit popularitat i distinció no només per la seva extensa carrera com a cantautor, sinó també per la tasca divulgativa en el camp de la gastronomia. De fet, ha estat un referent en la promoció de la cuina marinera i en especial del xató", han assenyalat des del consistori de Vilanova i la Geltrú. De fet, Pere Tàpias va ser impulsor de la Festa del Xató vilanovina, mestre xatòleg i inventor de la cerimònia d’aixetonament de la bóta i de la investidura dels xatonaires d’honor. Aquesta trajectòria que el va fer popular, així com la projecció que ha significat la seva figura per a Vilanova i la Geltrú, sumada a la tasca exercida com a Defensor de la Ciutadania entre 2001 i 2010, s'han considerat mèrits per concedir-li la Medalla de la Ciutat.L'any 2004 enceta una sèrie de programes per les televisions locals de Catalunya sota el títol "Tapias a la Carta", i durant uns anys fa xerrades de cuina per molts pobles de Catalunya. L'any 2010 va reaparèixer als escenaris amb l'espectacle "Tot Tàpias", recull de les diferents facetes i disciplines de l'artista. Després d'un llarg silenci discogràfic, l'any 2014, acompanyat de la banda vilanovina Copa Lotus, retorna als escenaris amb el nou disc "No som un grup", que van presentar en directe a l'Auditori Eduard Toldrà. El maig de 2016, el Teatre Principal va omplir l'escenari de personalitats i la platea de públic per l'homenatge que li va organitzar el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio amb motiu dels seus 70 anys.