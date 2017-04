Última actualització Dissabte, 22 d'abril de 2017 12:30 h

El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, qualifica d'acte de cinisme que Soraya Sáenz de Santamaría s'autoconvidés a l'acte per promocionar la diada de Sant Jordi com a patrimoni de la humanitat.

En una entrevista al Via Lliure, Vila ha acusat la vicepresidenta del govern espanyol de venir a buscar la foto amb l'objectiu de polititzar la festa de Sant Jordi."Ara baixen el to i es fan amables però és un acte de cinisme que no donis cap resposta política i que en canvi facis veure que aprecies molt les institucions catalanes." "Molt desafortunat, no ens ho mereixem. Quan un país està indignat i està reclamant respostes polítiques a una situació de crisi institucional tan greu, què ha sabut posar sobre la taula el govern espanyol? Jutges? Amenaces?."

"Un despropòsit que vingués la vicepresidenta del govern quan en aquests moments té un encàrrec de dur a terme una agenda política, d'intervenir en aquest conflicte entre l'Estat i Catalunya, que vingui quan l'operació diàleg no s'ha traduït en cap conseqüència pràctica." "Quan han silenciat o fins i tot han menystingut nítidament els plantejaments que es fan des de Catalunya, que amb una diada com la de Sant Jordi que és de la societat civil, que irrompi aquí buscant senzillament un gest, una fotografia, crec que es van equivocar.""Després de dies de moltes turbulències, el president va considerar important enviar un missatge per dir que hi ha unitat d'acció entorn del camí que ha fixat i amb el que s'ha compromès davant el Parlament i la ciutadania." "El president ha estat molt clar: o referèndum o referèndum. I per tant, fins a l'últim minut, l'últim segon treballarem per intentar tombar l'actitud del govern espanyol."Sobre la polèmica per la filtració de les converses de David Bonvehí parlant d'un possible candidat autonomista del Partit Demòcrata en cas que el procés fracassi, Vila ha assegurat que l'autonomisme és mort..-"El que és segur és que l'autonomisme tal com l'hem concebut els darrers 30 anys és mort i qualsevol que vulgui fer política avui i en el futur haurà de tenir molt clar que els catalans hem decidit que per seguir a l'Estat o per marxar-ne només podrem tornar-ho a fer possible havent votat."Pel que fa a la Diada de Sant Jordi i els esforços per fomentar l'hàbit de la lectura, Vila ha anunciat un nou pla, que impulsaran conjuntament els departaments d'Ensenyament i Cultura. "La preocupació de la conselleria és que aconseguim que l'hàbit de la lectura formi part de la vida quotidiana, per això impulsarem un nou pla de foment de la lectura." "L'objectiu és fer atractiva la lectura, que sigui sexy llegir. Allò que deien comunicadors nord americans amb molta fortuna en el seu moment: mai me n'aniria al llit amb algú que veiés que no té llibres a casa."