Totes les veus del Sí, a la parada de Sant Jordi de l'ANC

Podreu seguir al directe.cat totes les entrevistes que diferents periodistes realitzaran a diferents personalitats del Sí

L'ANC vol que s'escoltin tots els matisos del Sí. Per això, aquest Sant Jordi instal·larem per primera vegada un plató a la plaça de Catalunya de Barcelona, on des de les 10 del matí, alguns dels periodistes més coneguts del país entrevistaran polítics, líders de la societat civil i autors per entendre el referèndum des de tots els angles.

Des de les 10h i fins a les 20h, pel programa especial "Un llibre, una rosa i un Sí" hi passaran grans noms de la política nacional com el conseller d'Exteriors Raül Romeva, la portaveu del Govern Neus Munté, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián o la portaveu adjunta de la CUP-Crida Constituent Eulàlia Reguant. També referències de la societat civil organitzada com el president de l'ANC, Jordi Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena.Però tractant-se de Sant Jordi, no hi poden faltar els escriptors, acadèmics i editors. Pel plató de l'ANC hi passaran Suso de Toro, Ramón Cotarelo, Julià de Jòdar, Liz Castro, Patricia Gabancho, Ferran Requejo i Joan B. Culla, entre altres.Aquesta llista de luxe conversarà en directe amb alguns dels periodistes més destacats del país, que preguntaran sobre el referèndum i el camí que ens espera els propers mesos. El professor de Periodisme i Comunicació de la Universitat de Vic i cap de premsa de l'ANC, Adrià Alsina, conduirà la marató d'entrevistes i entrevistats.A sota hi teniu la relació completa d'entrevistadors i entrevistats.Vicepresidenta ANCDiputat d'ERC al Congrés espanyolCoordinadora d'Internacional, ANCEditora i escriptoraEl Punt AvuiDiputat de JxS – Portaveu de DemòcratesEscriptora, traductora i economistaRacó CatalàDiputada de JxS – Coordinadora general del PDeCatEscriptorEl MónConsellera de Presidència i portaveu del GovernCatedràtic de Ciència Política, UNEDCoordinador ANC SuÏssaAraConseller d'Afers Exteriors del GovernPresident de l'ANCEl NacionalPresident d'Òmnium CulturalCoordinador del Pacte Nacional pel ReferèndumEl TempsPortaveu d'ERC a l'Ajuntament de BarcelonaProfessor de Teoria PolíticaVilawebEurodiputat, PDeCatPeriodista i escriptorDirectePortaveu adjunta CUP-Crida Constituent al ParlamentPortaveu del Secretariat Nacional de la CUPEscriptorEscriptorEscriptorCatedràtic de Ciència Política, Universitat Pompeu FabraNació DigitalActor i directorPeriodista i editorPeriodista i escriptoraProfessor d'Història Contemporània, Universitat Autònoma de BarcelonaCoordinadora ANC França