Xuclà creu que l'aposta de Junqueras per la DUI no té cap sentit

Eduard Noguera Barcelona Barcelona

22 d'abril de 2017, 21.04 h

Sempre he pensat que Convergència finalment ens traïria i aniria a la seva. Les dretes no tenen més que un objectiu: els seus comptes corrents. Jordi Xuclà i David Bonvehí ens ho estan demostrant. Catalans, si volem la independència no votem PDCat, votem o la CUP o ERC. No fem el ruc, ens hi juguem molt.