La Plataforma per la Llengua escenifica la desconnexió de l'estat espanyol

Última actualització Dissabte, 22 d'abril de 2017 20:30 h

Amb un concert simbòlic amb els grups Pirat's Sound Sistema, Ai, Ai, Ai, i Brams han protagonitzat l'acte

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Barcelona ha celebrat aquest dissabte, vigília de Sant Jordi, un gran concert organitzat per la Plataforma per la Llengua i 18 entitats de persones d'origen nouvingut. L'acte ha servit per reivindicar la creació d'una nova república que garanteixi els drets lingüístics dels seus ciutadans. Per fer-ho, durant l'acte, s'ha simbolitzat la desconnexió de l'estat espanyol amb un gran endoll que s'ha situat davant del Tribunal Superior de Justícia (TSJC). Segons el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, l'Estat "maltracta lingüísticament el català i ho demostra dia a dia amb infinitat d'exemples". Els grups de música Pirat's Sound Sistema, Ai, Ai, Ai, i Brams han protagonitzat l'acte. El darrer grup ha aprofitat el concert per presentar alguns dels temes del seu últim disc, 'Demà'.

Notícies relacionades

"Si vols fer l'examen s'ha de fer en castellà"; "Si vols agafar l'avió hauràs d'omplir aquest document en castellà". Aquests són alguns dels exemples que, segons la Plataforma per la Llengua, demostren que el català és una llengua "maltractada" per l'estat espanyol. El seu president, Òscar Escuder, ha assegurat que hi ha "infinitat" d'arguments que així ho demostren. "No hi ha cap llengua amb tanta vitalitat i tants parlants en cap país d'Europa que no sigui llengua oficial d'estat. Només un 8% de les sentències són en català, un 3% de pel·lícules i un 9% dels productes etiquetats", ha apuntat.Amb l'acte d'aquest dissabte, la popularment coneguda com l’ONG del català vol denunciar el fet que, dins l'estat espanyol, els ciutadans no tenen garantits els drets lingüístics. L'acció també ha servit per exhibir el compromís de la Plataforma per la Llengua amb la construcció d'una República Catalana.Durant el concert, la Plataforma per la Llengua, amb el suport d'Òmnium Cultural i l'ANC, han recollit signatures de suport al Pacte Nacional pel Referèndum. A més, al llarg de l'esplanada del passeig Lluís Companys també s'hi han instal·lat 18 entitats de cohesió social, cíviques i culturals de nouvinguts, que han muntat un espai amb menjar tradicional i propi de les seves cultures.Per Escuder, la llengua no és una barrera sinó un nexe d'unió entre persones nouvingudes. "Nosaltres volem que el català sigui la llengua comuna, però també cal potenciar les llengües d'origen de cadascú perquè al nostre país es parlen prop de 300 llengües i això, per una banda, és una riquesa cultural impressionant i una oportunitat de negoci que no podem deixar perdre", ha apuntat.La Plataforma per la Llengua és una organització nascuda l'any 1993 en defensa de la presència de ple dret de la llengua catalana arreu del domini lingüístic i promou el català com a eina de cohesió social.