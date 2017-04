Malgrat #SantJordi els comuns segueixen amb l’ambigüitat

Última actualització Diumenge, 23 d'abril de 2017 11:50 h

Domènech anima a signar pel referèndum i veu "estrany" que el Govern estigui "constantment confirmant" que el farà

31 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El coordinador general de l'executiva d'Un País en Comú, Xavier Domènech, ha animat la ciutadania a participar en la recollida de signatures que organitza aquest Sant Jordi el Pacte Nacional pel Referèndum i ha afegit que veu "estrany" que el Govern estigui "constantment confirmant allò que diu que farà". En una atenció als mitjans durant la Diada de Sant Jordi, Domènech ha valorat que l'acte del passat divendres de l'executiu de Carles Puigdemont pel referèndum "té més a veure amb conjurar problemes propis que amb construir futur". D'altra banda, ha retret al precandidat a les primàries del PSOE Pedro Sánchez que defensi ara que Catalunya és una nació i que no ho fes quan es podia formar govern a l'Estat.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes comuns, Domènech, referèndum

Notícies relacionades

El també líder d'En Comú Podem ha dit que Sant Jordi pot ser més enllà d'una jornada cultural de llibres i roses, una diada de compromisos per aquells que ho vulguin i per això ha animat a participar en la recollida de signatures pel Pacte Nacional pel Referèndum. En aquest sentit, ha reivindicat que es tracta d'un "pacte nacional i no de govern" i ha assegurat que "defensa la pluralitat del dret a decidir".Domènech ha distingit entre aquesta eina i el full de ruta del Govern. Sobre l'executiu de Puigdemont ha considerat "legítim" que organitzi actes per confirmar el compromís amb el referèndum però ha considerat que respon a "dinàmiques internes i no de país". "L'important és construir eines de país i pactes nacionals perquè fer una confirmació de quelcom que no ha parat de dir té a veure més amb conjurar problemes propis que amb construir futur", ha declarat.Per últim, i fent al·lusió al discurs de Puigdemont, Domènech ha valorat que el govern del PP s'ha destacat per no comprendre una realitat "bàsica" com és que Catalunya és una nació i que a l'Estat hi ha plurilingüisme i diferents presències culturals. Per això, ha criticat que ara "és vulgui apuntar" a la reclamació del reconeixement de Sant Jordi com a patrimoni immaterial de la UNESCO. Ha assegurat que "molta credibilitat no té" i l'ha contextualitzat en una operació "somriure".