[Vídeo] Demostració en directe que Ciudadanos sol mentir a la lleugera

24 d'abril de 2017, 11.23 h

#1 Més cru ho teniu vosaltres que no sabeu cm frenar el procés sino jugant brut o fent el ridícul, si tu consideres que aquest "lapsus" no és lamentable fes´t'ho mirar. Una cosa és tenir un petit lapsus, però això noi és penòs ni el mateix Nartdo sap com sortir-s'en d'aquesta, a veure idiota com vols que l'anormal del rivera pugui estar a dos llocs al mateix temps? hahhaahahahahahaha, que és The Flash? hahahahahah, Abert Rivera alies Barry Allen alies The Flash hahaahahahahahhaha o a... Llegir més