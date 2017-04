Demolidor tuit de la CGT que no agradarà gens als comuns

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

24 d'abril de 2017, 12.55 h

NO HI POSEN REMEI ALS SOUS DESORBITATS, PERQUÈ ELS BENEFICIARIS SÓN PSC. i ICV, TOTALMENT ESCANDALÓS, BARCELONA EN COMÚ I TOTS ELLS, JA SÓN AMB LES MENTIDES ESTAFA A L'IGUAL QUE EL GOVERN DEL REINO,, NO COMPLEIXEN, QUEDA CLAR QUE LES CLASSES TREBALLADORES,, ENGANYADES, PER LA DEMAGÒGIA QUE TANT BÉ DOMINEN, N'HAN FET TANTES, EL REFERÈNDUM USAT COM A ESQUER PER PESCAR VOTS, QUAN SE'LS EN FOT. ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, DE SERVEIS SOCIALS, DESPLAÇADES PER EMPRESES DE FLORENTINO P... Llegir més