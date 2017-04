Les crítiques a 'Divendres' fan aflorar la cara més fosca de Tian Riba

Última actualització Dilluns, 24 d'abril de 2017 12:55 h

No accepta un article de Mònica Planas sobre l'entrevista a Richard Gere

Divendres passat, al programa 'Divendres' de TV3, Helena García Melero tenia l'oportunitat d'entrevistar a tota una estrella de Hollywood, Richard Gere, que venia a presentar la seva última pel·lícula a Catalunya. L'ocasió, però, va deixar en evidència la presentadora, que va comportar-se més com una fan que com una periodista. De fet, més lamentable va ser el circumloqui posterior a l'entrevista que deixava TV3 a l'alçada d'una televisió local i provinciana poc acostumada a rebre celebritats.

Mònica Planas dedicava la seva crítica televisiva del dissabte al diari Ara a descriure, amb contundència i encert, la defectuosa entrevista que va fer Helena García Melero a Richard Gere al programa 'Divendres'.

Les critiques, que segurament molts espectadors compartiran, no han caigut gens bé al subdirector del programa, Tian Riba, que amb prepotència i vehemència ha contestat Mònica Planas amb un tuit, fins i tot, amb un deix masclista. "Ui, si. El teu marit ho faria millor". Riba es refereix a Xavier Bosch, periodista i escriptor, que aquest Sant Jordi ha tornat a ser un dels escriptors més venuts. Planas no ha contestat la provocació. De fet, l'animadversió de Riba per Bosch és notòria i no se n'amaga. Atenció al segon tuit que va fer ahir a la nit.



El Madrid i la llista dels més venuts de Sant Jordi estan sobrevalorats — Tian Riba (@TianRiba) 23 d’abril de 2017

