Zapatero insinua que part de Catalunya és masclista per no donar suport a Susana Díaz

Última actualització Dilluns, 24 d'abril de 2017 14:30 h

L'expresident d'Espanya diu que el rebuig d'alguns a la presidenta d'Andalusia és per "prejudicis" pel seu origen i pel fet de ser dona

José Luis Rodríguez Zapatero, ferm defensor de Susana Díaz en les primàries del PSOE, ha insinuat que hi ha gent a Catalunya que és masclista pel fet de no donar suport a la presidenta d’Anadlusia. Tot i que ha dit que “no em refereixo al PSC”, tot apunta que, entre els militants del partit de Miquel Iceta, Pedro Sánchez és qui té més suport popular. En aquest sentit, l’expresident del govern espanyol ha assegurat avui que a Catalunya hi ha veus que han fet córrer “prejudicis” cap a la presidenta andalusa pel seu origen i també pel fet de ser dona. Els socialistes catalans s’han donat per al·ludits i ja han respost.

De fet, Zapatero ha dit que no és la primera vegada que succeeix, i ha fet referència a les primàries del PSOE el 2012: “Ja va passar amb Chacón, que era catalana i era un problema, i ara passa amb Susana Díaz, que és andalusa i és un problema”. L’exministra de Defensa, que va morir va dues setmanes, va perdre contra Alfredo Pérez Rubalcaba per només 22 vots de diferència amb 954 sufragis de delegats emesos.El predecessor de Mariano Rajoy a la Moncloa ha dit que “aquests prejudicis no van existir mai contra Felipe González, contra Rubalcaba o contra mi”. Tot i evitar afirmar que es refereix als militants del PSC, que són els qui tenen dret a vot a les primàries, Nicaragua ja ha respost: “El PSC no té prejudicis contra ningú i a aquestes alçades a Catalunya no hi ha prejudicis contra ningú”, ha dit el secretari d’Organització de la formació, Salvador Illa.