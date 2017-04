El PP català admet que el govern espanyol està format per “hereus” dels franquistes

Claravalls Claravalls Claravalls

24 d'abril de 2017, 19.33 h

Ppsoecs son els fills de l'assassí Franco.Son rates franquistes podrides ,fastigoses,amargades i reprimides..Ja us fareu franquistes...els catalans no volem saber res de res d'aquesta colla de feixistes.Sou la riota del món i ningú vol saber res de España, el país més feixista de la terra.Adéu España.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||