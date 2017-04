El ‘míssil’ de Joan Tardà a Lluís Bassets per una columna d’opinió a ‘El País’

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 05:00 h

El periodista acusa el govern de la Generalitat de ser una "productora d'esdeveniments" que intenta recrear fets que són "pura ficció"

Joan Tardà no ha dubtat a qüestionar un dels periodistes més veterans d’El País, Lluís Bassets, com a reacció a una columna d’opinió que ha publicat aquest dilluns on menysprea la tasca del govern de la Generalitat en relació al camí cap a la independència. En concret, el diputat republicà al Congrés ha etzibat via Twitter: “Llegeixo en Bassets a El País i penso que ja transita de la crítica a la rancúnia en parlar del Dret a Decidir. Acabarà fent un Boadella!”.

Llegeixo en Bassets a @elpais i penso q ja transita d la crítica a la rancúnia en parlar del Dret a Decidir. Acabarà fent un Boadella! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 24 d’abril de 2017





.@LaVanguardia Els rancuniosos veuen rancúnia arreu. I es creuen propietaris de la catalanitat. @JoanTarda Menys insults i més arguments. — Lluís Bassets (@lbassets) 24 d’abril de 2017

Bassets ha respost al diputat per la mateixa xarxa social dient-li que “els rancuniosos veuen rancúnia arreu, i es creuen propietaris de la catalanitat”. A més, ha demanat a Tardà “menys insults i més arguments”. No obstant això, l’article del periodista en qüestió precisament aporta més improperis que propostes de futur, ja que diu que en lloc d’un govern, “tenim una productora d’esdeveniments, Catalonia Productions, que fa viure en el pla de la veritat fabricada allò que en el pla dels fets és pura ficció”.En aquest sentit, s’apunta a l’argumentari recorrent unionista i dibuixa un escenari amb l’independentisme en hores baixes. Segons ell, per això s’ha produït una “tornada de l’espectacle” amb nous actes relacionats amb el procés, “per a mantenir la tropa disciplinada, sense desercions ni temptacions de posar fi al combat, a l’espera del minut d’or, l’èpica, la història”. No ha concretat a quins esdeveniments es refereix, però sí que creu que hi ha hagut una “substitució de l’acció política per la imaginació propagandística”.