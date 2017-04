L’Estat no en té prou amb tres frustracions olímpiques i prepara Madrid 2028 o 2032

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 09:30 h

El ministre d'Esport, Íñigo Méndez de Vigo, creu que la capital espanyola ho hauria de tornar a intentar perquè la ciutat "està esplèndida"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - Els tres fracassos de Madrid en candidatures per equiparar-se a Barcelona i organitzar uns Jocs Olímpics, l’última el 2013 per l’edició de 2020, van semblar que deixarien la ciutat ‘escaldada’ durant un temps, ja que es van aturar els plans sine die després de l'última frustració. Ara bé, a cinc mesos que el Comitè Olímpic Internacional (COI) esculli entre Los Angeles i París la seu de l’Olimpíada de 2024, el ministre d’Educació i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, torna a ressuscitar el ‘fantasma’: Madrid 2028 o 2032.

Notícies relacionades

El membre del govern Rajoy, en una entrevista al diari As, ha dit: “Jo crec que encara no toca, malgrat que és gran la il·lusió perquè Madrid està esplèndida, crec que és difícil trobar una altra ciutat europea, a nivell cultural, que estigui millor”. Ara bé, ha afegit: “Després de París (2024), podríem tornar a la càrrega, potser el 2028 o el 2032... Espanya hauria de tornar a albergar uns Jocs Olímpics i Madrid seria una gran seu”. Méndez de Vigo dóna per fet així que la ciutat francesa s'imposarà a la nord-americana.La capital de l’Estat espanyol és una de les ciutats amb més frustració olímpica acumulada, perquè ha presentat quatre candidatures (1972, 2012 2016 i 2020) i cap d’elles ha estat fructuosa. Són cèlebres els crits de ‘manos arriba, esto es un atraco’ i ‘tongo, tongo’ a la Puerta del Sol just després de conèixer-se el rebuig del COI a la ciutat. Ara bé, encara té marge per fiascos fins a encapçalar el llistat de candidatures fallides: la ciutat aragonesa de Jaca també acumula 4 fracassos en jocs d’hivern, però en les d’estiu encara hi ha ciutats amb més ineficàcia olímpica. Detroit, amb 7 oportunitats perdudes, encapçala el rànquing, per davant de Budapest (6), Istanbul (5), Buenos Aires, Lausana, Chicago i Filadèlfia (4).