Una de les dirigents que més odien les estelades, enxampada amb presumpta corrupció

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 10:40 h

Concepción Dancausa, denunciada per "pràctiques irregulars" relacionades amb Mercamadrid, va intentar prohibir les banderes independentistes a l'estadi Vicente Calderón

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L’hemorràgia de presumpta corrupció en el si del PP no s’atura tot i la dimissió d’Esperanza Aguirre. La fiscalia ha denunciat l’actual delegada del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, Concepción Dancausa, per un presumpte delicte societari relacionat amb suposades “pràctiques irregulars” a Mercamadrid. La dirigent popular és una de les persones que han destil·lat més odi contra les estelades, com a mínim tenint en compte l’incident que va precedir la final de la Copa del Rei de futbol de l’any passat.

Notícies relacionades

Els contrincants eren el Futbol Club Barcelona i el Sevilla i l’escenari, l’estadi Vicente Calderón. Quan faltaven 4 dies pel matx, Dancausa va decidir prohibir l’entrada d’estelades al recinte esportiu, cosa que va provocar una reacció furibunda a les files independentistes. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar-ne la dimissió i va anunciar que no assistiria al partit en senyal de protesta, i Ada Colau va posicionar-se en la mateixa línia. Al final tots dos hi van anar, perquè el jutge va aixecar la prohibició.Dancausa és un dels exponents de la branca més tradicional del PP, ja que és filla d’un dels fundadors de la Fundación Francisco Franco i polític falangista Fernando Dancausa. Ella va formar part de la ja desapareguda Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, successora del franquista Sindicato Vertical i en els últims vint anys ha ocupat diversos càrrecs públics, tant a la Comunitat de Madrid com a l’Ajuntament. La denúncia contra Dancausa no és l’única notícia del dia pel que fa a presumpta corrupció relacionada amb el PP, ja que segons El Español, avui han detingut Ildefonso de Miguel, gerent del Canal d’Isabel II fins el 2009.