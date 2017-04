El viatge de Junqueras als EUA per buscar inversors crida l’atenció a Bloomberg

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 11:50 h

El gegant de la comunicació nord-americà entrevista el secretari d'Economia de la Generalitat i diu que Catalunya "està pressionant per independitzar-se"

Guifré Jordan @enGuifre– Oriol Junqueras pren el relleu a Carles Puigdemont i es desplaçarà als Estats Units aquest diumenge, tal com explicava Més Economia, després que el president ho hagi fet dues vegades en l’últim mes. Ho farà per buscar inversors que puguin donar sortida a futurs bons de la Generalitat, que no emet deute des de 2012. La notícia del viatge ha cridat l’atenció al gegant de la comunicació nord-americà Bloomberg, que ha publicat avui una peça on relaciona el desplaçament amb els plans de referèndum i d’independència per als propers mesos.

L’article, titulat ‘Catalunya es troba amb inversors en bons dels EUA abans d’una potencial emissió’, recorda que el país “està pressionant per independitzar-se d’Espanya”. En aquest sentit, diu que la intenció del president de la Generalitat és la de celebrar un plebiscit enguany, tot i “l’oposició fèrria” de Rajoy. En paraules d’Aragonès al mitjà, s’estan explorant opcions per tornar al mercat dels bons acabi com acabi el procés d’independència.Amb tot, segons Bloomberg, l’Estat podria frustrar també la reincorporació del Principat als mercats, perquè “imposa un límit en els interessos de deute venuts per les administracions públiques com a eina per mantenir les xifres d’endeutament sota control”. De fet, un dels interrogants del futur més immediat és saber si Catalunya podria sobreviure sense el FLA en cas que el conflicte amb l’Estat es tensioni més i Rajoy decideixi tancar l’aixeta.L’article defensa que alguns inversos tenen els seus dubtes pel debat sobiranista i que, per això, els bons catalans que vencen el 2020 cotitzen al 2,27%, mentre que els espanyols ho fan al -0,13%. Amb tot, l’article no ha apunta que el 31 de març de l’any passat, la xifra estava en el 4,79%, però sí que recull l’escepticisme d’un inversor de renda fixa a Morabanc, una entitat financera andorrana.