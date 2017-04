Ballesteros usa Santamaria per espanyolitzar els primers jocs de la República catalana

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

25 d'abril de 2017, 17.02 h











LA CANSIONG DER PLOSIMO BERANO !!

=================================









Quissssse disiiiiiirte vida mia







que porqué estàààààs esPPPPPPanioleando







pero no pude , pero no pude , porque estabaaaaas . . .







esPPanioleando, espPPanioleando, esPPanioleandooooo







ePPanioleandooooo !! ePPanioleandooooo !!





cong quieng podriaaaaa está conspirandooooo ??!!





etc . . .



