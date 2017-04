‘El País’ intenta crear un cas Santi Vidal bis amb Lluís Llach

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 13:50 h

El rotatiu recull declaracions del cantant i diputat de Junts pel Sí però resulten tenir molta menys substància que les del jutge suspès

El diari El País ha publicat aquest migdia el contingut d’alguns fragments de dues xerrades de Lluís Llach de fa uns mesos, on el diputat de Junts pel Sí diu que els funcionaris podran ser sancionats si no compleixen la legalitat catalana després de la llei de transitorietat. El rotatiu ha intentat crear així un ‘cas Santi Vidal bis’, tot i que en aquesta ocasió, amb menys arguments per desfermar un rebombori equivalent, ja que no aporta cap altre tema subjecte a polèmica mencionat per Lluís Llach.

La peça d’El País només aporta una declaració de Llach que, d’altra banda, difícilment pot ser d’una altra manera si la independència ha de ser efectiva: “En el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica, això obligarà a tots els funcionaris que viuen i treballen a Catalunya. Qui no la compleixi serà sancionat, s’ho hauran de pensar molt bé. No dic que sigui fàcil, al revés, molts d’ells patiran. Perquè dins dels Mossos d’Esquadra hi ha sectors que són contraris”.L’article, que menciona el propi Santi Vidal, també aporta unes altres paraules de Llach: “La declaració d’independència la faríem en el mes de setembre, i les nostres primeres declaracions de la renda seran el 2018. Què està previst? Que qui no pagui a Catalunya sigui sancionat, res més que això”. Els fragments de diverses conferències del jutge suspès el van portar a dimitir del càrrec de senador, però en aquesta ocasió les probabilitats que passi el mateix amb Lluís Llach són minses, degut al contingut.