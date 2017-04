[Vídeo] La guia Antonio Baños per persuadir els comuns cap al Sí

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 15:05 h

"L'urna no hi entén d'esquerres i dretes, ara hi ha una treva"

Antonio Baños, periodista i escriptor, excap de llista de la CUP a les passades eleccions catalanes i actual membre del consell nacional de l'ANC, va ser entrevistat pel redactor del directe!cat, Gerard Sesé, a la paradeta que va instal·lar l'Assemblea a Plaça Catalunya per Sant Jordi. Durant la conversa, va desgranar que han de fer els independentistes per convèncer els comuns cap al Sí i a la vegada va tranquil·litzar el món sobiranista sobre la unió de JxSí i la CUP.

Una treva en favor del procés

Antonio Baños va explicar que l'enemic de classe de l'esquerra és i serà la dreta. Però va tranquil·litzar els independentistes explicant que ara mateix hi ha un repte de país: poder votar i fer la república. Segons Baños, "la cosa que tenim entre mans no és d'esquerres ni de dretes" la rivalitat "no prescriu" però ara hi ha "una treva hi ha d'haver lleialtat cap a l'urna".

Com convèncer un comú perquè voti Sí

Per Baños, és molt fàcil convèncer un comú: "Se li ha de dir 'si se puede' però només amb la República". Baños explica que el diagnòstic que han fet els comuns és el mateix que el dels independentistes: "la situació no és sostenible" i que es mobilitzaran "quan vegin les urnes" i així veuran "que la seva espera no tindrà sentit". Sobre el tacticisme dels seus líders, el periodista creu que s'ha de dir als comuns que "els problemes que us van portar al carrer el 15M i el 11S són els mateixos".

