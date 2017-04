Com s’entén que Colau hagi pogut bloquejar les obres de Glòries per la via de la imposició?

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 05:00 h

El govern municipal controla el consell d'administració de l'empresa municipal responsable de les obres

Guifré Jordan @enGuifre– Les obres de la plaça de les Glòries, a Barcelona, quedaran aturades fins que acabi l’any com a mínim, ja que el govern municipal va decidir ahir que rescindir el contracte actual i licitar-ne un altre era la millor opció. Sobta, però, que la decisió s’hagi pogut prendre amb la majoria dels regidors del consistori en contra. És a dir, per la via de la imposició, com en el cas dels pressupostos de 2017 -en aquell cas mitjançant la qüestió de confiança-. Ara bé, sigui la maniobra més o menys convenient, amb tota probabilitat l’episodi no ajudarà a acabar amb la desafecció de la ciutadania respecte a la política. I és que la gran pregunta és: com pot ser que Colau hagi pogut bloquejar les Glòries fins que no faci una nova licitació sense tenir majoria?

L’empresa municipal responsable de les obres, BIMSA, podria haver decidit rescindir el contracte de manera unilateral. Ara bé, el govern dels comuns i el PSC van decidir portar a la comissió d’Urbanisme la decisió ahir a la tarda, amb la confiança que guanyarien la votació. No obstant això, la majoria de regidors van optar per mantenir el contracte actual, però la sorpresa va venir uns minuts després: el consell d’administració de BIMSA es va reunir ahir mateix al vespre i va tirar pel dret ignorant per complet l’opinió de la majoria del plenari.L’òrgan que va prendre la decisió és de naturalesa política, és a dir que està format per membres dels diferents grups municipals o bé persones triades pel govern local. I dels 15 membres de la direcció, 8 són de Barcelona en Comú o escollits per l’executiu de Colau. És a dir, tenen majoria, tot i comptar només amb 11 dels 41 regidors, i la resta de les formacions polítiques van avalar les configuracions dels consells d’administració de les empreses municipals en el ple de juliol de 2015. Un panorama que no reflecteix la pluralitat del Saló de Plens.“El govern va demanar majoria absoluta al principi del mandat”, diuen fonts del PDeCAT a Barcelona consultades per, que confirmen que tots els grups hi van accedir perquè sempre s’ha fet així, com també recorden des d’ERC al mateix diari. “Tothom entén que una empresa municipal és perquè el govern pugui operar”, admeten els exconvergents. A la vegada, però, diuen que les empreses no ignoren de manera tan evident els postulats dels regidors. Les dues formacions independentistes són les úniques que s’han mantingut fermes en el No a rescindir el contracte. El PP i Ciudadanos van votar en el mateix sentit, però paradoxalment els seus representants al consell d’administració van votar Sí i abstenció respectivament només una estona més tard.Ni ERC ni el PDeCAT es mostren atrets per la idea d’intentar forçar una major representativitat de BIMSA a mig mandat –com l’oposició sí que va fer el mandat passat amb una altra empresa municipal, B:SM, fent perdre així el control a l’aleshores CiU–. Tot i això, les dues coincideixen a criticar el gest dels comuns: “Això és el que entenen per democràcia”, diuen els exconvergents. Els republicans encara són més durs, ja que expressen que “això respon a un funcionament d’ells, que s’erigeixen com ‘la ciutadania’”, cosa que els fa caure en el “sectarisme”. La regidora d'Urbanisme, Janet Sanz (BeC), ha fet un escrit a Facebook esgrimint que havien de fer el moviment per responsabilitat, però no s'ha posicionat sobre la dubtosa democràcia del gest.