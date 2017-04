Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 17:15 h

Cita a Pepe Rubianes per dirigir-se a Societat Civil Catalana

Oriol Corral Dinà, regidor a Santa Coloma de Gramenet per la formació Som Gramenet i responsable de Cultura, comunicació , esports, cooperació i solidaritat, va respondre amb contundència la presència de Societat Civil Catalana, convidada per Ciudadanos, per fer una moció a favor de la unitat d'Espanya. Corral, va citar la famosa frase de Pepe Rubianes a TV3 quan va ser entrevistat a El Club per Albert Om.

Pepe Rubianes, que enguany hauria fet 70 anys, va ser imputat i va haver d'anar a delcarar per haver dit en directe a la televisió catalana: "A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan ya España por el culo y ver si les explota dentro y les quedan los huevos colgando de los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España que llevo desde que nací con la Puta España y dejen de tocar los huevos".

El to contundent i irònic de l'humorista va fer que la fiscalia li demanés 21.900 euros per ultratge a Espanya. Doncs les mateixes paraules són les que ha usat Oriol Corral de Som Gramenet com a protesta perquè Ciudadanos va fer una moció sobre la unitat d'Espanya i va convidar Societat Civil Catalana a explicar la moció. La intenció del partit taronja era contraposar el Pacte Colomenc pel Referèndum que va presentar una moció perquè Santa Coloma s'adherís al Pacte Nacional pel Referèndum.



Corral s'explicava: "Amb les paraules de Rubianes els he dit el que jo penso de la seva moció, de SCC amparada per una banda de feixistes i de la de Ciutadans també".



