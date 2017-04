Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 18:10 h

Resposta immediata de les entitats sobiranistes davant dels moviments del TSJC

1 ( 4 vots ) Carregant Carregant



L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència consideren que perseguir diputats democràticament elegits per haver permès un debat a la cambra consisteix una violació flagrant de la llibertat d'expressió que no es pot permetre en un estat avançat. Aquesta és la resposta davant la citació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels membres de la mesa Anna Simó, Lluís Coromines, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, el Tribunal Superior de Justícia.

Les entitats refermen el seu compromís amb la defensa de les institucions del país democràticament escollides. Insisteixen que estan disposades a acompanyar els seus representants electes fins on calgui per tal d'assegurar la celebració del plebiscit, com ja van fer el passat 13 de novembre. L'ANC, Òmnium i l'AMI recorden un cop més que la persecució als jutjats dels representants del poble de Catalunya no fa més que augmentar la base social a favor del referèndum i donar més arguments a favor del Sí.



Sànchez: El TSJC es burla de tots els catalans



El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha dit que “el #casForcadell, com l’ha anomenat el propi TSJC burlant-se de tots els catalans, és una causa general contra la majoria del país” i ha avisat al tribunal perquè es prepari “per jutjar milers de ciutadans".

Cuixart: ells mateixos es retraten



El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha declarat que "els atacs dels tribunals espanyols no ens faran desviar del nostre objectiu immediat: fer el referèndum aquest 2017. Un cop més ells mateixos es retraten: ampliar ara la querella contra el diputat Nuet demostra l'absoluta politització dels tribunals espanyols".

Lloveras: res no ens aturarà



La presidenta del'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha afirmat que "La justícia continua la seva feina al dictat dels interessos del Govern espanyol. Res no ens aturarà perqué els catalans puguin decidir el futur del país en el referèndum".

Notícies relacionades