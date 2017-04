[Vídeo] Un periodista francès denuncia pressions de l'Estat espanyol per entrevistar Mas

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

25 d'abril de 2017, 19.35 h

Encara que l'organització criminal, coneguda com el PP, que a sobre governa espanya digui el contrari, anem guanyant i aviat celebrarem l'alliberament de Catalunya.





Visca Catalunya lliure d'espanya //*//

We gotta get away from spain//*//