La CUP defensa Lluís Llach

Última actualització Dimarts, 25 d'abril de 2017 19:30 h

Salellas: “No ha de tenir res d’estrany demanar que els funcionaris compleixin la llei un cop es guanyi el referèndum”

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El diputat del grup parlamentari de la CUP Benet Salellas ha valorat les declaracions del membre de JxSí Lluís Llach, que en una conferència organitzada per Òmnium va afirmar que la Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de la desconnexió. En una roda de premsa d’aquest dimarts a la tarda al Parlament, Salellas ha opinat que “no ha de tenir res d’estrany demanar que els funcionaris compleixin la llei un cop s’hagi guanyat el referèndum”.

D’altra banda, el portaveu parlamentari de la CUP, Albert Botran, ha assegurat que la causa judicial per la resolució del referèndum, que ara ha afegit la investigació del diputat de CSQP Joan Josep Nuet, “demostra que no hi ha via pactada possible sobre el referèndum". En aquesta línia, Botran ha emplaçat CSQP a assumir un posicionament de “complicitat” amb el referèndum unilateral.



Demana que el Consell de Garanties no dictamini perquè està condicionat pel TC



El grup parlamentari de la CUP Crida Constituent ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei de CSQP sobre la modificació del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). L’esquerra anticapitalista ha aportat un text alternatiu on demana que aquest òrgan no dictamini fins que no s’aprovi un nou estatus polític per a Catalunya, després del referèndum. La CUP considera que el CGE està condicionat pel Tribunal Constitucional (TC) i que l’Estatut actual, retallat pel TC, no està referendat pels ciutadans de Catalunya. En una roda de premsa d’aquest dimarts a la tarda, el diputat cupaire Benet Salellas ha criticat que CSQP vulgui modificar un CGE que “mesura les lleis sense cap legitimació democràtica”.

Notícies relacionades