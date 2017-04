SCC a Madrid per atiar l’odi contra Catalunya

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 05:00 h

Organitza una jornada per explicar mentides amb la complicitat del PP, PSOE i Ciudadanos. Levy, Borrell i Girauta, tres catalans plens d’autoodi contra els valors democràtics del dret a decidir.

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Societat Civil Catalana ha assegurat aquest dimarts en un acte a Madrid que "els mitjans públics catalans utilitzen els diners de tots per a la causa secessionista", però no explica d’on venen els diners que rep l’entitat unionista que quasi no té socis. En aquest sentit, ha recordat els resultats de l'última enquesta que l'entitat va encarregar a Gesop(una enquesta costa diners), destacant que "el 75% dels catalans vol escola trilingüe", que "el 55% catalans considera que el referèndum divideix" i que "el 78% catalans té vinculació amb la resta d’Espanya" i, posteriorment, ha afegit que "la secessió no es produirà".

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Borrell, Girauta, Levy, SCC

Notícies relacionades

De la seva banda, la vicesecretària general d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, que també ha assistit a l’acte, ha denunciat que la Generalitat “inculca des de fa anys”, a través dels mitjans, les escoles i les entitats públiques, que "només hi ha una manera de ser català que és la de no ser espanyol". També ha afirmat que "la independència no és un projecte viable en democràcia" i que l'executiu català "passarà a la història per haver fet el ridícul".També ha intervingut l’expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, que ha advertit que "a la resta d'Espanya no es dóna la importància al tema català i és el problema més gran" que hi ha en aquest moment. L'expresident del Parlament Europeu ha assegurat que a Catalunya "hi ha hagut deslleialtat originària per part de la Generalitat" i que el procés secessionista no és recent, sinó que s'ha anat creant des de fa molt de temps.Finalment, el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Dipiutats, Juan Carlos Girauta, ha lamentat que Lluís Llach hagi “amenaçat” aquest dimarts els funcionaris catalans que no acceptin la secessió, tot i que també ha explicat que "un Estat no es trenca ni amb una DUI, ni amb un referèndum il·legal".