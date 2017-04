Rabell ‘embogeix’ contra l’esquerra independentista a Twitter

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 10:55 h

El líder de Catalunya Sí que es Pot posa en dubte que els partits que defensen l'estat propi siguin demòcrates

Lluís Rabell ha contribuït a l’escarni contra les paraules de Lluís Llach publicades per El País. El líder de Catalunya Sí que es Pot ha ‘embogit’ aquest dimarts contra l’esquerra independentista i ha etzibat via Twitter: “Vidal –i ara Llach– verbalitzen uns anhels d’autoritat que no passarien pel sedàs de la democràcia”. Arran d’una resposta del periodista Jordi Borràs, que li ha respost “vergonya em faria haver-vos votat”, s’hi ha tornat amb un nou improperi cap a l’esquerra defensora de l’Estat català: “Dubto que passis pel tràngol de votar una esquerra democràtica. Nosaltres no anunciem ‘patiments’ a funcionaris si s’aproven lleis secretes”.

Doncs, ni confirma, ni desmenteix... Vidal - i ara Llach - verbalitzen uns anhels d'autoritat que no passarien pel sedàs de la democràcia. https://t.co/n3I91zAzVO — Lluís Rabell (@LluisRabell) 25 d’abril de 2017







Dubto que passis pel tràngol de votar una esquerra democràtica. Nosaltres no anunciem "patiments" a funcionaris si s'aproven lleis secretes. https://t.co/NBZJ6Vln9B — Lluís Rabell (@LluisRabell) 25 d’abril de 2017

https://t.co/xVwRsW1llu Llach ens agradava més com a cantant... que no pas fent "cantades" amb les partitures de Santiago Vidal. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 26 d’abril de 2017







Les paraules de Rabell, però, no s’han quedat aquí. El dirigent dels comuns ha avalat al columna d’opinió d’Enric Hernández a El Periódico –on l’autor acusa Lluís Llach de dur a terme pràctiques feixistes– mitjançant una repiulada a la mateixa xarxa social i amb un comentari de menysteniment: “Llach ens agradava més com a cantant... que no pas fent ‘cantades’ amb les partitures de Santiago Vidal”.