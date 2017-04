[Vídeo] Puigdemont es ‘cruspeix’ Albiol al Parlament en defensa de Llach

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 11:55 h

Els diputats de Junts pel Sí donen suport al cantautor de Verges amb un llarg aplaudiment dempeus

Guifré Jordan @enGuifre– Carles Puigdemont ha fet una defensa abrandada de Lluís Llach i de les paraules que va dir en dues conferències –recollides per El País– durant la sessió de control del Parlament aquest matí, que ha vingut acompanyada d’un toc d’atenció al PP pels vincles amb el franquisme. Tot plegat ha desfermat un aplaudiment dempeus dels diputats de Junts pel Sí cap a Llach. El president ha donat resposta així a una interpel·lació de Xavier García Albiol, que ha acusat el cantautor de treure “a passejar l’estaca”, ha titllat de “cop d’estat” les lleis de la desconnexió i ha demanat noves eleccions perquè la ciutadania enviï els independentistes “a regenerar-se i oxigenar-se democràticament un temps a l‘oposició”.

Aplaudiment dempeus dels diputats de Junts pel Sí cap a Lluís Llach després de la intervenció de Puigdemont © ACN - Núria Julià Comparteix Tweet

Com a rèplica al líder popular, Puigdemont s’ha mostrat estupefacte perquè la defensa de Llach vers les lleis aprovades per la cambra catalana hagin aixecat tanta polseguera: “Que vostè avui pretengui dir que un diputat d’aquest parlament se l’ha de recriminar per dir que les lleis que aprovi aquest Parlament s’han de complir, és una mica rar”. El president també ha qualificat de “rar” que el fet de voler votar es presenti com un “cop d’estat”.Segons ell, “si alguna cosa pot acreditar la biografia del senyor Llach és que ha estat víctima de censura, de detenció, de prohibició, d’exili, per gent que quan van començar la carrera política governava el senyor Franco, i quan la van acabar van ser diputats del seu grup polític, com el senyor Rodolfo Martín Villa”. Les afirmacions de Puigdemont han irritat Albiol, que just després de l’aplaudiment dempeus dels membres de Junts pel Sí, ha volgut intervenir per rebatre les “greus afirmacions”. La presidenta del Parlament, però, ha evitat que prengués la paraula amb l’argument que durant la sessió de control està estipulat que no hi hagi torns de paraula per al·lusions.