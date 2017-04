[Vídeo] Arrimadas, ‘planxada’ pel president de la Generalitat en un xoc sobre els funcionaris

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 13:50 h

Puigdemont retreu a la líder de Ciudadanos a Catalunya que deixi de posar al punt de mira els treballadors del món de l'ensenyament

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - Inés Arrimadas també ha volgut participar de l’escarni contra Lluís Llach preguntant durant la sessió de control per les pagues dobles dels funcionaris, com a excusa per atiar el foc contra el diputat de Junts pel Sí. Després de llegir un dels fragments publicats per El País, la líder de Ciudadanos a Catalunya ha dit: “Aquestes són les paraules que ha dit el senyor Llach, i vostè l’aplaudeix, és vergonyós. Vostè hauria de defensar als funcionaris en lloc de defensar el senyor Llach”. Puigdemont, però, no s’ha arronsat en la rèplica, i ha qüestionat l’interès real de Ciudadanos pels funcionaris catalans, sobretot els del món educatiu.

Notícies relacionades

Puigdemont ha defensat que el seu govern està al costat dels funcionaris, “però no tothom pot dir el mateix”. I ha afegit: “Si vostè vol defensar els funcionaris, li he demanat moltes vegades que ho demostri amb l’exemple, per exemple quan parla de funcionaris d’ensenyament. Que els respecti una mica més, i que es respecti l’aplicació de la llei d’educació, la llei d’immersió lingüística, que es respecti els funcionaris d’educació d’aquest país i que deixi de posar-los sota la sospita que formen part d’una cadena d’adoctrinament que vostès tan alegrement van escampant als mitjans de comunicació”.