ERC denuncia maneres de funcionar del govern Colau “democràticament inadmissibles”

Els republicans rebutgen que l'executiu municipal hagi tirat endavant l'aturada de les obres de Glòries amb el vot en contra de la majoria de regidors

Esquerra no es quedarà de braços plegats davant la imposició del govern municipal de Barcelona d’aturar les obres de Glòries –malgrat que la majoria de regidors hi estiguessin en contra– i pretén portar l’assumpte al ple del consistori. El líder dels republicans a la ciutat comtal, Alfred Bosch, ha lamentat la maniobra d’aprovar igualment la rescissió del contracte mitjançant el consell d’administració de l’empresa municipal BIMSA tot i la negativa de la majoria d’edils: “Democràticament, és inadmissible aquesta manera de funcionar”.

En aquest sentit, els republicans demanaran al ple de demà passat que es ratifiqui el rebuig de la majoria de regidors del consistori a l’aturada de les obres de Glòries, després que aquest dilluns ja es votés en la comissió d’Urbanisme. Fonts del PDeCAT deien ahir aque també considerarien portar la qüestió a la sessió plenària. Cap de les dues formacions, però, es planteja de moment forçar modificacions al consell d’administració de BIMSA perquè tingui una major representativitat i el govern perdi la majoria de representants de què gaudeix ara tot i no ser majoria al consistori.El president del grup municipal d'ERC també ha explicat que “volem replantejar el despropòsit de Glòries, perquè els veïns no es mereixen l'aturada de les obres, i no ens mereixen cap confiança els terminis ni l'exposició que ha plantejat el govern”. El republicà ha assegurat que amb l'aturada es posen en perill projectes importants per a la ciutat com el tramvia o l'Agència Europea del Medicament. “En relació a l'agència, el govern ha fet l'espot publicitari més negatiu que podia fer. Ofereixen l'edifici de la Torre Agbar, i al cap de poques hores anuncien la paralització d'unes obres just al costat”, ha lamentat.