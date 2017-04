Confirmat: quan la caverna s'inventava comptes a Suïssa de Mas i Trias, el PP amagava els seus

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 15:30 h

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, i el portaveu adjunt, Carlos Floriano, han admès aquest dimecres que la cúpula PP tenia coneixement de les informacions que apuntaven que l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González tenia un compte a Suïssa, però han justificat que no actuessin perquè el mateix González ho va negar i no constava tampoc a les seves declaracions a Hisenda. L’existència del compte la va posar de manifest el diputat del PP de Madrid Jesús Gómez, que ha afirmat aquesta setmana que va mostrar documentació sobre les dades bancàries de González a la cúpula dels populars. Concretament en el transcurs d’una reunió amb Floriano on el diputat va mostrar el número de compte de González. Els populars argumenten que després d’aquell episodi González va deixar de ser candidat del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, on va ser substituït per Cristina Cifuentes.