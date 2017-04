Les ‘perles’ de Susana Díaz en la seva visita a Barcelona

Última actualització Dimecres, 26 d'abril de 2017 19:10 h

La presidenta d'Andalusia creu que el referèndum no se celebrarà, que el camí cap a la independència és "el desastre" i que els líders sobiranistes volen la impunitat

Susana Díaz ha aterrat a Barcelona per assistir a un dinar informatiu organitzat per Barcelona Tribuna... I per deixar anar alguns exabruptes sobre el procés català. La candidata a secretària general del PSOE no ha amagat que continua representant la línia dura contra la independència i creu que els postulats contundents li portaran vots fins i tot entre les files del PSC. Com a mínim això ha demostrat en l’àpat, on ha deixat anar prediccions sobre el desenllaç del procés, motius per rebutjar un referèndum i raons per les quals, segons ella, els partits independentistes s’han embarcat en el camí de l’Estat propi.

Díaz ha predit que “no hi haurà referèndum i el primer que ho sap és Puigdemont”, i el principal argument que ha donat en aquest sentit és que “no es pot actuar fora de la llei”. Un pretext idèntic al que el govern espanyol, del Partit Popular, ha repetit en múltiples ocasions. En aquest sentit, creu que el plebiscit és una mentida més, que sí hi haurà eleccions i que els líders sobiranistes tenen els plans de separar-se de la resta de l’Estat perquè “sota el comandament de l’independentisme es busca la impunitat”.La presidenta de la Junta d’Andalusia s’ha refermat en la negativa a acceptar un referèndum per a Catalunya amb un altre argument també utilitzat amb freqüència pel PP: “En nom del poble es nega a Espanya la sobirania per a escollir el seu futur”. I en la mateixa línia dura, ha expressat que "mai és tard per escapar del desastre i donar-nos una nova oportunitat"